В ВСУ рассказали об опасности Черного моря

В частности, россияне могут иметь в акватории 40 ракет.

В Черном море Силы обороны зафиксировали шесть российских ракетоносителей. В частности, два – подводные. Общий залп может достигать 40 "Калибров".

Об этом во время телемарафона сообщила руководитель пресс-центра Сил обороны и охраны "Юг" Наталья Гуменюк.

"Можно говорить как об опасности единичных ракетных ударов, так и о подготовке к массированному ракетному удару", — подчеркнула она.

По словам Гуменюк, россияне сохраняют так называемую "ракетобезопасную зону". Впрочем, даже на таком расстоянии оккупанты могут наносить поражение по всей территории страны "Калибрамы", которыми снаряжены.

"Они держатся за мысом Тарханкут в направлении Новороссийска, чтобы при соответствующих погодных условиях зайти к пунктам базирования, но не приближаются за расстояние, с которого могут быть поражены нами".

Напомним, генерал-майор Андрей Ковальчук заявил, что ВСУ находятся в готовности в случае повторной попытки российского десанта высадиться со стороны Черного моря в Одесской и Николаевской областях. В частности, заминированы происки с моря.

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