Бен Годжес назвав три види зброї, необхідні Україні для перемоги

Україна тримає оборону. Але щоб максимально успішно наступати, треба більше різноманітної зброї.

Українським силам допоможуть три різновиди озброєнь, які поки що не постачали Києву західні країни.

Про це заявив колишній командувач армії США в Європі Бен Годжес, пише Newsweek.

Україна отримає безперечну перевагу на полі бою, якщо в майбутніх пакетах військової допомоги опиняться ракети ATACMS (Армійський тактичний ракетний комплекс).

На думку Годжеса, ATACMS дозволили б Україні багато змінити на полі бою.

"Від Одеси до Севастополя по прямій — 300 км, тобто вже зараз українці могли б домогтися того, щоб Севастополь опинився в невигідному становищі для Чорноморського флоту РФ", — пояснив Годжес.

Малогабаритний високоточний боєприпас GLSDB, по суті, крилата бомба з радіусом дії 160 км. Це гібрид бомби GBU-39 і ракетного двигуна M26.

Боєприпас не має величезної бойової частини, проте, як показала війна в Україні, точність важливіша за масу.

Gray Eagle — третє в списку необхідних озброєнь для України, складеному Беном Годжесом.

У порівнянні з попередніми версіями безпілотника, ударний дрон Gray Eagle здатний довше перебувати в польоті й літати на більшій висоті.

Завдяки цим безпілотникам Росія не встигатиме ремонтувати Кримський міст, БПЛА також може знаходити місця, звідки ЗС РФ завдають ракетних ударів по мирному населенню.

Нагадаємо, Володимир Зеленський повідомив про одразу кілька потужних рішень партнерів у посиленні оборони України. Передусім він зазначив пакети військової допомоги для посилення нашої артилерії.

Нагадаємо, що восьмий "Рамштайн" відбудеться 20 січня. Україна очікує на збільшення поставок важкого озброєння від партнерів.

Якщо не "Леопарди", то що – яку зброю отримає Україна після "Рамштайну"

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