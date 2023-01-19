Остін буде тиснути на німецького колегу щодо постачання Україні Leopard - Reuters 

Голава Пентагону Ллойд Остін під час зустрічі з новим німецьким міністром оборони Борисом Пісторіусом наполягатиме на тому, щоб Берлін дав дозвіл на постачання танків Leopard ЗСУ.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на власні джерела.

Зазначається, що зустріч міністрів запланован на четвер, 19 січня. Видання пише, що Остін тиснутиме на Пісторіуса, щоб він дозволив передавання Україні Leopard. Оскільки їх мають декілька країн НАТО і можуть бути швидко готові до відправки Києву.

Leopard для ЗСУ

Німецький канцлер Німеччини Олаф Шольц висловив готовність відправити танки Leopard 2. Втім, станеться це за однієї умови - якщо Вашингтон ухвалить рішення про постачання своїх танків Abrams. Süddeutsche Zeitung пише, що про це Шольц нібито заявив у телефонній розмові з Байденом.

Тим часом речниця Білого дому Карін Жан-П'є відповіла канцлеру Німеччини на таку заяву. За її словами, міжнародні партнери та союзники повинні самі визначати, яку зброю вони можуть передати Україні для захисту від російських загарбників.

До слова, під час форуму в Давосі Шольц ухилився від відповіді на запитання, чи отримає Україна німецькі танки Leopard.

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