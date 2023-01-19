Остин будет давить на немецкого коллегу по поставкам Украины Leopard — Reuters

Глава Пентагона Ллойд Остин во время встречи с новым немецким министром обороны Борисом Писториусом будет настаивать на том, чтобы Берлин дал разрешение на поставку танков Leopard ВСУ.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что встреча министров запланирована на четверг, 19 января. Издание пишет, что Остин будет давить на Писториуса, чтобы он разрешил передачу Украине Leopard. Поскольку они имеют несколько стран НАТО и могут быть быстро готовы к отправке Киеву.

Leopard для ВСУ

Немецкий канцлер Германии Олаф Шольц выразил готовность отправить танки Leopard 2. Впрочем, произойдет это при одном условии – если Вашингтон примет решение о поставках своих танков Abrams. Süddeutsche Zeitung пишет, что об этом Шольц якобы заявил в телефонном разговоре с Байденом.

Тем временем спикер Белого дома Карин Жан-Пье ответил канцлеру Германии на такое заявление. По ее словам, международные партнеры и союзники должны сами определять, какое оружие могут передать Украине для защиты от российских захватчиков.

К слову, во время форума в Давосе Шольц уклонился от ответа на вопрос, получит ли Украина немецкие танки Leopard.

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