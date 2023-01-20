Тройное фиаско: все украинки вылетели из одиночного разряда Australian Open-2023

Калинина, Костюк и Байндль не смогли преодолеть третий круг основной сетки.

Все три украинские теннисистки закончили выступления на Australian Open-2023. Во втором раунде первого в сезоне турнира "Большого шлема" остановились Ангелина Калинина, Марта Костюк и Екатерина Байндль.

Первая ракетка Украины Калинина (№39 WTA) вылетела от представительницы Чехии Барборы Крейчиковой (№23 WTA). Матч завершился поражением уроженки Новой Каховки со счетом 2:6, 3:6.

Костюк (№61 WTA) разгромно уступила третьей ракетке мира, американке Джессике Пегуле – 0:6, 2:6.

В свою очередь, обидчицей Байндль (№95 WTA) стала латвийская теннисистка украинского происхождения Елена Остапенко (№17 WTA). Поединок закончился поражением Екатерины со счетом 3:6, 0:6.

Таким образом, Украина потеряла всех представительниц в женском личном турнире Открытого чемпионата Австралии по теннису. Ранее в первом раунде основы борьбу прекратили еще две украинки Леся Цуренко и Даяна Ястремская.

Несмотря на это, на Australian Open наши теннисистки повторили национальный рекорд – только во второй раз в истории Украина имела такое представительство в третьем раунде соревнований.

Напомним, единственный представитель Украины в мужском личном турнире Australian Open-2023 Алексей Крутых с боем вылетел на старте основной сетки.

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