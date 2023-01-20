Танки для України: у Рамштайні не ухвалили позитивне рішення

Водночас голова міноборони ФРН переконаний, що рішення про танки для України ухвалять у найближчій перспективі.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус повідомив, що учасники засідання у Рамштайні 20 січня не ухвалили рішення про постачання танків до України.

Про це міністр сказав за результатами засідання Контактної групи з питань оборони України, повідомляє "Укрінформ".

Пісторіус пояснив, що є аргументи "за" постачання танків та аргументи "проти", які висуваються різними країнами. Проте запевнив, що "Німеччина не буде стояти на шляху партнерів".

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"Враження, що є коаліція, де на заваді стоїть лише Німеччина, є оманливим", – запевнив німецький міністр.

Водночас він повідомив, що наказав провести інспекцію танків Leopard у Німеччині. За словами Пісторіуса, це мало що означає, але й може бути підготовкою до можливого рішення про передавання танків.

"У допомозі Україні у боротьбі з Росією важливими є тренування, довгострокові поставки та ремонт обладнання. Українські війська повинні бути готові до негайного використання поставленого обладнання", – сказав міністр оборони ФРН.

Водночас він висловив переконання, що рішення про танки для України ухвалять у найближчій перспективі, але нагадав, що воно залишається за канцлером Олафом Шольцом.

Нагадаємо, напередодні у німецькому Бундестазі партії не змогли винести на голосування питання про надання Україні сучасних танків Leopard 1 та Leopard 2. Декілька фракцій виступили проти.

Ще до зустрічі у Рамштайні американські ЗМІ з посиланням на джерела повідомили, що очільник Пентагону Ллойд Остін на зустрічі з Пісторіусом не змогли домовитися про передавання Україні танків Leopard 2.

Зауважимо, напередодні президент України Володимир Зеленський заявляв, що танки німецького виробництва погоджуються передати Польща, Фінляндія, Португалія, Іспанія, проте на це необхідна згода від держави, яка має права на цю техніку, – від Німеччини.

"У нас дуже мало часу!" Зеленський вперше виступив на "Рамштайні" і зірвав овації!

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