Британія може надати Україні ракети-аналоги американських ATACMS: що відомо

Велика Британія може передати Україні ракети великого радіусу дії, які є аналогами американських ATACMS.

Велика Британія може надати Україні ракети дальнього радіусу дії, якщо США відмовляться передати Києву свої ракети ATACMS.

Про це повідомляє CNN з посиланням на джерела в британському уряді.

Зазначається, що США відмовляються передати далекобійні ракети, побоюючись, що ЗСУ використають їх для завдавання ударів по об'єктах на території РФ.

"Але відповідно до більш прогресивного ставлення Лондона до військової підтримки України, деякі британські офіційні особи висловили готовність поставити системи дальнього радіусу дії", – пише видання.

Відтак, українські офіційні особи нібито попросили британців взяти на себе відповідну ініціативу під час обговорення військової допомоги Україні в Рамштайні 20 січня.

"Вони (українці – ред.) також хочуть, щоб британські офіційні особи більш агресивно інформували міністрів закордонних справ і міністрів оборони союзу про те, що, на думку українців, є оперативними реаліями війни і що їм потрібно для перемоги в ній", – пише CNN.

Нагадаємо, очільник українського МЗС Дмитро Кулеба переконаний, що 2023 року Україна отримає балістичні ракети ATACMS, дальністю до 300 км, а також сучасні дрони.

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