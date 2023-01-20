Відео з 18-річним Коліном Фарреллом у самих лише червоних стрингах активно шириться Мережею

На початку своєї кар'єри ірландська зірка підробляв моделлю.

Мережею активно шириться архівне відео з ірландським актором, володарем премії "Золотий глобус" та просто красунчиком Коліном Фарреллом.

У ролику, датованому 1994-м роком, яке у своїх архівах відшукало ірландське телебачення, 18-річний Фаррелл постає у самих лише червоних стрингах. У 90-х роках майбутня зірка підробляв моделлю і йому також доводилося рекламувати й спідню білизну.

На ролику присутній фрагмент денного ток-шоу, яке у ті роки виходило на ТБ Ірландії. Ведучі обговорювали білизну для чоловіків і, зокрема, прорекламували оригінальну новинку для чоловіків. До речі, тоді ці стринги коштували 19,99 фунтів стерлінгів.

Цікаво, що архіваріус телебачення з Міта Грег Моллой, який й знайшов запис з зіркою Голлівуду, вважає, що цей запис - лише квіточки. На той момент було не так багато чоловіків-моделей, яких запрошували у денні шоу, тож Моллой впевнений, що існують й більш гарячіші кадри з Фарреллом.

Сам герой відео поки ніяк на такі пікантні архіви не відреагував.

Зазначимо, що Колін Фаррелл знаменитий ірландський актор, який зіграв у більше ніж 60 кінострічках. Серед найвідоміших робіт Фаррелла гра у картинах "Александр", "Телефонна будка", "Особлива думка", "Рекрут", "Поліція Майамі. Відділ вдач", "Джентльмени".

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