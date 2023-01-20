Алека Болдвіна судитимуть за ненавмисне вбивство операторки з України Галини Гатчінс

Голлівудський актор Алек Болдвін постане перед судом за ненавмисне вбивство операторки з України Галини Гатчінс під час знімань стрічки "Іржа".

Так, прокурорка міста Санта-Фе у штаті Нью-Мексико Мері Кармак-Алтвіс виступила з відповідною заявою, в якій зазначила, що "ніхто не вищий за закон" і "кожен заслуговує на справедливість".

Разом з Болдвіном судитимуть експертку зі зброї Ханну Гутієрез-Рід, яка під час знімань вестерну, де сталося фатальне вбивство, відповідала за реквізит:

"Актор та продюсер Алек Болдвін та експертка зі зброї Ханна Гутієрез-Рід зустрінуться з позовами за двома статтями про ненавмисне вбивство. Після ретельного дослідження справи я постановила, що доказів достатньо. На мій погляд, ніхто не вищий за закон і кожен заслуговує на справедливість", - зазначила прокурорка, пише BBC.

Галина Гатчінс / Фото: instagram.com/halynahutchins

Вона оголосила, що позов Алеку Болдвіну висунуть до кінця січня. Якщо вину Болдвіна і Гутієрез-Рід доведуть, то їм загрожує 18 місяців в'язниці та штраф у розмірі п'яти тисяч доларів.

Галина Гатчінс з чоловіком та сином / Фото: instagram.com/mhutchins777

Нагадаємо, 21 жовтня 2021 року під час знімань стрічки "Іржа" Алек Болдвін випадково застрелив операторку родом з України Галину Гатчінс і поранив режисера картини Джоела Соуза. Артист запевнив, що не знав, що пістолет був заряджений.

У Гатчінс лишився чоловік та маленький син. Болдвіну вдалося з родиною Гатчінс укласти мирову угоду.

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