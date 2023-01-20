Алека Болдуина будут судить за непреднамеренное убийство оператора из Украины Галины Хатчинс

Голливудский актер Алек Болдуин предстанет перед судом за непреднамеренное убийство оператора из Украины Галины Хатчинс во время съемок фильма "Ржавчина".

Так, прокурор города Санта-Фе в штате Нью-Мексико Мэри Кармак-Алтвис выступила с соответствующим заявлением, в котором отметила, что "никто не выше закона" и "каждый заслуживает справедливости".

Вместе с Болдуином будут судить эксперта по оружию Ханну Гутиерез-Рид, которая во время съемок вестерна, где произошло роковое убийство, отвечала за реквизит:

"Актер и продюсер Алек Болдуин и эксперт по оружию Ханна Гутиерез-Рид встретятся с исками по двум статьям о непреднамеренном убийстве. После тщательного исследования дела я постановила, что доказательств достаточно. На мой взгляд, никто не выше закона и каждый заслуживает справедливости", — отметила прокурор, пишет BBC.

Галина Хатчинс / Фото: instagram.com/halynahutchins

Она объявила, что иск Алеку Болдуину будет выдвинут до конца января. Если вину Болдуина и Гутиерез-Рид докажут, то им грозит 18 месяцев тюрьмы и штраф в размере пяти тысяч долларов.

Галина Хатчинс с мужем и сыном / Фото: instagram.com/mhutchins777

Напомним, 21 октября 2021 года во время съемок фильма "Ржавчина" Алек Болдуин случайно застрелил оператора родом из Украины Галину Хатчинс и ранил режиссера картины Джоэла Соуза. Артист заверил, что не знал, что пистолет был заряжен.

У Хатчинс остался муж и маленький сын. Болдуину удалось с семьей Хатчинс заключить мировое соглашение.

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