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Алека Болдуина будут судить за непреднамеренное убийство оператора из Украины Галины Хатчинс

Автор
Ксения ГабриадзеКсения Габриадзе
Дата публикации
Просмотры
1873
Время на прочтение
2 мин
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Алека Болдуина будут судить за непреднамеренное убийство оператора из Украины Галины Хатчинс

Алек Болдуин / Фото: Getty Images

С соответствующим заявлением выступила прокурор города Санта-Фе в штате Нью-Мексико Мэри Кармак-Алтвис.

Голливудский актер Алек Болдуин предстанет перед судом за непреднамеренное убийство оператора из Украины Галины Хатчинс во время съемок фильма "Ржавчина".

Так, прокурор города Санта-Фе в штате Нью-Мексико Мэри Кармак-Алтвис выступила с соответствующим заявлением, в котором отметила, что "никто не выше закона" и "каждый заслуживает справедливости".

Вместе с Болдуином будут судить эксперта по оружию Ханну Гутиерез-Рид, которая во время съемок вестерна, где произошло роковое убийство, отвечала за реквизит:

"Актер и продюсер Алек Болдуин и эксперт по оружию Ханна Гутиерез-Рид встретятся с исками по двум статьям о непреднамеренном убийстве. После тщательного исследования дела я постановила, что доказательств достаточно. На мой взгляд, никто не выше закона и каждый заслуживает справедливости", — отметила прокурор, пишет BBC.

Галина Хатчинс / © instagram.com/halynahutchins
Галина Хатчинс / Фото: instagram.com/halynahutchins

Она объявила, что иск Алеку Болдуину будет выдвинут до конца января. Если вину Болдуина и Гутиерез-Рид докажут, то им грозит 18 месяцев тюрьмы и штраф в размере пяти тысяч долларов.

Галина Хатчинс с мужем и сыном / © instagram.com/mhutchins777
Галина Хатчинс с мужем и сыном / Фото: instagram.com/mhutchins777

Напомним, 21 октября 2021 года во время съемок фильма "Ржавчина" Алек Болдуин случайно застрелил оператора родом из Украины Галину Хатчинс и ранил режиссера картины Джоэла Соуза. Артист заверил, что не знал, что пистолет был заряжен.

У Хатчинс остался муж и маленький сын. Болдуину удалось с семьей Хатчинс заключить мировое соглашение.

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Дата публикации
Просмотры
1873
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