Жителей Житомирщины предупреждают о взрывах: что произошло

Громко будет в Житомирском районе.
В пятницу, 20 января, жители Житомирской области могут слышать звуки взрывов. Местные власти просят людей сохранять спокойствие.
Об этом сообщили в областной военной администрации.
По его словам, будут продолжаться планы делать. Впрочем, какие именно в ОВА не сообщили.
"Уважаемые жители Житомирского района! Сегодня в течение дня будут слышны взрывы. Обращаем внимание на то, что волноваться не следует — ведутся плавные работы", — говорится в сообщении.
Людей просят быть внимательными и во время воздушной тревоги пройти до укрытий.
Напомним, накануне, 19 января, в Изяславской общине Хмельницкой области проходили военные учения по территориальной обороне. Речь идет о стрельбах из автоматического оружия.
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