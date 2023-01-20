Жителей Житомирщины предупреждают о взрывах: что произошло

Громко будет в Житомирском районе.

В пятницу, 20 января, жители Житомирской области могут слышать звуки взрывов. Местные власти просят людей сохранять спокойствие.

Об этом сообщили в областной военной администрации.

По его словам, будут продолжаться планы делать. Впрочем, какие именно в ОВА не сообщили.

"Уважаемые жители Житомирского района! Сегодня в течение дня будут слышны взрывы. Обращаем внимание на то, что волноваться не следует — ведутся плавные работы", — говорится в сообщении.

Людей просят быть внимательными и во время воздушной тревоги пройти до укрытий.

Напомним, накануне, 19 января, в Изяславской общине Хмельницкой области проходили военные учения по территориальной обороне. Речь идет о стрельбах из автоматического оружия.

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