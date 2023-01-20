"Реал" оформил яркий камбэк и завоевал путевку в четвертьфинал Кубка Испании (видео)

Подопечные Карло Анчелотти перевернули ход игры против "Вильярреала" во втором тайме.

Мадридский "Реал" одержал волевую победу над "Вильярреалом" в матче 1/8 финала Кубка Испании – 2:3 .

Первая половина встречи неожиданно завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. В составе "Желтой субмарины" отличились Этьен Капу и Сэмюэл Чуквуэзе.

Однако во втором тайме "сливочные" смогли совершить камбэк, ответив сопернику своими тремя голами. Мячи Винисиуса Жуниора и Эдера Милитао позволили мадридцам восстановить паритет, а в конце основного времени игры Даниэль Себальос принес "Королевскому клубу" победу.

Украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин провел весь матч на скамейке для запасных.

Обзор матча

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