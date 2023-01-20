"Реал" оформив яскравий камбек і виборов путівку до чвертьфіналу Кубка Іспанії (відео)

Підопічні Карло Анчелотті перевернули перебіг гри проти "Вільярреала" в другому таймі.

Мадридський "Реал" здобув вольову перемогу над "Вільярреалом" у матчі 1/8 фіналу Кубка Іспанії – 2:3 .

Перша половина зустрічі несподівано завершилася з рахунком 2:0 на користь господарів. У складі "Жовтої субмарини" відзначилися Етьєнн Капу і Семюел Чуквуезе.

Проте в другому таймі "вершкові" змогли здійснити камбек, відповівши супернику своїми трьома голами. М'ячі Вінісіуса Жуніора та Едера Мілітао дозволили мадридцям відновити паритет, а наприкінці основного часу гри Даніель Себальйос приніс "Королівському клубу" перемогу.

Український голкіпер "Реала" Андрій Лунін провів весь матч на лавці для запасних.

Огляд матчу

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