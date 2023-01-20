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Мешканців Житомирщини попереджають про вибухи: що сталося

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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Мешканців Житомирщини попереджають про вибухи: що сталося

Фото: Associated Press

Гучно буде у Житомирському районі.

У п'ятницю, 20 січня, мешканці Житомирщини можуть чути звуки вибухів. Місцева влада просить людей зберігати спокій.

Про це повідомили в обласній військовій адмінстрації.

За його словами, будуть тривати планові робити. Втім, які саме, в ОВА не повідомили.

"Шановні жителі Житомирського району! Сьогодні впродовж дня буде чути вибухи. Звертаємо увагу на те, що хвилюватися не слід - ведуться плавнові роботи", - йдеться у повідомленні.

Людей просять бути уважними та під час повітряної тривоги пройти до укриттів.

нагадаємо, напередодні, 19 січня, в Ізяславській громаді Хмельницької області відбувалися військові навчання з територіальної оборони. Йдеться про стрільби з автоматичної зброї.

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Дата публікації
Перегляди
1825
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