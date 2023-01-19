Мешканців Хмельниччини попереджають про звуки пострілів: що сталося

Будуть відбуватися навчання.
У четвер, 19 січня, мешканці Хмельницької області можуть чути звуки пострілів. В Ізяславській громаді будуть відбудуться військові навчання.
Про це повідомили на офіційному сайті Ізяславської міськради.
Зазначається, що від 09.00 до 15.00 в кар‘єрі Лютарського старостинського округу відбудуться навчання з територіальної оборони. Йдеться про стрільби з автоматичної зброї.
"Якщо будете чути постріли - не лякайтеся і не панікуйте, це наші хлопці тренуються захищати нас. А тому прохання дотримуватись правил безпеки. Перекажіть знайомим, які живуть чи працюють поблизу", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, в Україні загальна площа мінних полів становить 250 тисяч квадратних кілометрів. За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, Росія створила в Україні найбільше у світі мінне поле.
Читайте також:
- На Рівненщині сталася смертельна аварія: іномарка влетіла у вантажівку
- В Одесі та області повертають графіки відключень світла
- Обмеження споживання електроенергії для Києва та області: "Укренерго" встановила ліміт на 19 січня