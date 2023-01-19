На Рівненщині сталася смертельна аварія: іномарка влетіла у вантажівку

У середу, 18 січня, близько 17:10 у Рівненські області у селі Тараканів сталась аварія. На трасі Київ - Чоп зіткнулися вантажівки та легковик.

Про це повідомили у Нацполіції.

За попередньою інформацією, 35-річний водій Mercedes-Benz намагався обігнати ВАЗ 2108. Чоловік виїхав на смугу зустрічного руху, де лоб у лоб зіткнувся із вантажним авто. Потім легковика відкинуло у ВАЗ.

Внаслідок ДТП загинув кермувальник іномарки. Його тіло деблокували рятувальники. Попередньо, більше ніхто не травмувався.

Нагадаємо, 17 січня на Львівщині, в селі Гамаліївка, сталася масштабна аварія - із вантажівкою зіткнувся приміський автобус №222 сполученням Львів – Якимів. Кількість постраждалих зросла до понад 30. Двоє людей - у важкому стані.

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