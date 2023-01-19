В Одесі та області повертають графіки відключень світла

Поки графіки стабілізаційних відключень не цілодобові.
Від 07:00 четверга, 19 січня, в Одеській області знову запроваджують графік стабілізаційних відключень. Втім, вночі ще працювалии екстрені відключення світла.
Про це повідомили у ДТЕК Одеські електромережі.
"Ліміт від 7:00 до 24:00 - 650 МВт. За поточних погодних умов та рівня споживання електроенергії споживачами цього ліміту буде достатньо для застосування графіків стабілізаційних відключень", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, до область зможе повернутись до цілодобових графіків стабілізаційних відключень, коли знизиться дефіцит електроенергії, а також "Укренерго" надасть більші нічні ліміти споживання.
До слова, за оптимістичним графіком без світла жителі Одещини залишаються на три години, а наступне відключення буде через шість годин. Втім, якщо ситуація ускладнюється, то працюватиме графік: три години електроенергія є, а шість - немає. Ознайомитися з графіками можна - тут.
Нагадаємо, в Одеській області виник суттєвий дефіцит електроенергії через останню атаку росіян на енергоінфраструктуру. В області діяли екстрені відключення світла.
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