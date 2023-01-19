В Одессе и области возвращают графики отключения света

С 07:00 четверга, 19 января, в Одесской области снова вводят график стабилизационных отключений. Впрочем, ночью еще работали экстренные отключения света.

Об этом сообщили в ДТЭК Одесские электросети.

"Лимит от 7:00 до 24:00 — 650 МВт. При текущих погодных условиях и уровне потребления электроэнергии потребителями этого лимита будет достаточно для применения графиков стабилизационных отключений", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в область сможет вернуться к круглосуточным графикам стабилизационных отключений, когда снизится дефицит электроэнергии, а также "Укрэнерго" предоставит большие ночные лимиты потребления.

К слову, по оптимистическому графику без света жители Одесской области остаются на три часа, а следующее отключение будет через шесть часов. Впрочем, если ситуация усложняется, то будет работать график: три часа электроэнергия есть, а шесть – нет. Ознакомиться с графиками можно – здесь.

Напомним, в Одесской области возник существенный дефицит электроэнергии из-за последней атаки россиян на энергоинфраструктуру. В области действовали экстренные отключения света.

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