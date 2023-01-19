Стало известно, кто предупредил Буданова о планах Путина взять Киев

Денис Киреев передал информацию от своих российских контактов, которая помогла украинским силам успешно защитить столицу в феврале.

Украинскую разведку о приказе президента России Владимира Путина начать полномасштабное вторжение предупредил банкир Денис Киреев. Он начал сотрудничать с Главным управлением разведки Минобороны с 2021 года.

Об этом пишет издание The Wall Street Journal.

У Киреева были связи в украинской и российской финансовых сферах — и это заинтересовало главу ГУР Кирилла Буданова, который предложил ему использовать свои контакты, чтобы попытаться войти в военную разведку России. Его отвозили в Харьков, где Киреев вместе с еще одним разведчиком пересекали границу и собирали информацию в России.

"Он получал информацию обо всем. Мир спецслужб и мир финансов всегда связан, как и мир криминала, по крайней мере, в наших странах", — рассказал Буданов.

Осенью 2021 года разведка США начала предупреждать о возможном нападении России на Украину, Киреев узнал из своих источников, что Москва готовится к вторжению и сказал об этом Буданову. Во второй половине дня 23 февраля Киреев сообщил Буданову, что утром Путин отдал приказ о начале вторжения.

"Информация Киреева дала Украине несколько драгоценных часов, чтобы опрокинуть войска и лучше подготовиться к вторжению", — пишет издание.

Киреев принимал участие в переговорах делегаций Украины и России в белорусском Гомеле 28 февраля. Как он оказался в составе украинской делегации и за что конкретно отвечал – неизвестно.

Что известно о Денисе Кирееве

В период с 2006 по 2008 годы Киреев работал в "СКМ Финанс" в должности заместителя гендиректора

Затем работал в австрийской компании GROUP SLAV AG Клюевых

С 2006 по 2012 годы Киреев был членом Наблюдательного совета "Укрэксимбанка"

С 2010 по 2014 годы по квоте Клюевых Киреев занимал позицию первого заместителя председателя правления "Ощадбанка"

Также он руководил фондами Private equity Fund и Fixed income Fund

5 марта 2022 года в ГУР сообщили о гибели Киреева.

24 февраля Путин в видеообращении объявил о "специальной военной операции" по "защите" Донбасса. Началась война России против Украины.

По прогнозам главы украинской разведки Кирилла Буданова, война закончится в 2023 году победой Украины. Под победой глава ГУР подразумевает выход войск на границы государства 1991 года.

По мнению генсека НАТО Йенса Столтенберга, нужно быть готовыми к длительной войне РФ против Украины. Он также заявил об отсутствии признаков того, что российский диктатор Владимир Путин сменил цель войны.

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