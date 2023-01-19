Стало известно, кто предупредил Буданова о планах Путина взять Киев

Денис Киреев передал информацию от своих российских контактов, которая помогла украинским силам успешно защитить столицу в феврале.
Украинскую разведку о приказе президента России Владимира Путина начать полномасштабное вторжение предупредил банкир Денис Киреев. Он начал сотрудничать с Главным управлением разведки Минобороны с 2021 года.
Об этом пишет издание The Wall Street Journal.
У Киреева были связи в украинской и российской финансовых сферах — и это заинтересовало главу ГУР Кирилла Буданова, который предложил ему использовать свои контакты, чтобы попытаться войти в военную разведку России. Его отвозили в Харьков, где Киреев вместе с еще одним разведчиком пересекали границу и собирали информацию в России.
"Он получал информацию обо всем. Мир спецслужб и мир финансов всегда связан, как и мир криминала, по крайней мере, в наших странах", — рассказал Буданов.
Осенью 2021 года разведка США начала предупреждать о возможном нападении России на Украину, Киреев узнал из своих источников, что Москва готовится к вторжению и сказал об этом Буданову. Во второй половине дня 23 февраля Киреев сообщил Буданову, что утром Путин отдал приказ о начале вторжения.
"Информация Киреева дала Украине несколько драгоценных часов, чтобы опрокинуть войска и лучше подготовиться к вторжению", — пишет издание.
Киреев принимал участие в переговорах делегаций Украины и России в белорусском Гомеле 28 февраля. Как он оказался в составе украинской делегации и за что конкретно отвечал – неизвестно.
Что известно о Денисе Кирееве
- В период с 2006 по 2008 годы Киреев работал в "СКМ Финанс" в должности заместителя гендиректора
- Затем работал в австрийской компании GROUP SLAV AG Клюевых
- С 2006 по 2012 годы Киреев был членом Наблюдательного совета "Укрэксимбанка"
- С 2010 по 2014 годы по квоте Клюевых Киреев занимал позицию первого заместителя председателя правления "Ощадбанка"
- Также он руководил фондами Private equity Fund и Fixed income Fund
5 марта 2022 года в ГУР сообщили о гибели Киреева.
24 февраля Путин в видеообращении объявил о "специальной военной операции" по "защите" Донбасса. Началась война России против Украины.
По прогнозам главы украинской разведки Кирилла Буданова, война закончится в 2023 году победой Украины. Под победой глава ГУР подразумевает выход войск на границы государства 1991 года.
По мнению генсека НАТО Йенса Столтенберга, нужно быть готовыми к длительной войне РФ против Украины. Он также заявил об отсутствии признаков того, что российский диктатор Владимир Путин сменил цель войны.
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