На Аляске белый медведь разорвал двух человек

В Соединенных Штатах белый медведь убил женщину и мальчика в отдаленном селе штата Аляска.

Об этом пишет Associated Press.

Полиция штата Аляски сообщила, что хищник проник в деревню Уэльс и преследовал нескольких жителей, а затем убил женщину и маленького мальчика. Имена погибших не разглашают.

После инцидента местный житель застрелил животное.

Уэльс – маленькая деревня на Аляске с населением около 150 человек.

Напомним, в местности Кинк-Ривер, штат Аляска, на женщину напали три медведя. Живой она нашлась только через сутки.

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