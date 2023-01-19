На Аляске белый медведь разорвал двух человек

Животное застрелили.
В Соединенных Штатах белый медведь убил женщину и мальчика в отдаленном селе штата Аляска.
Об этом пишет Associated Press.
Полиция штата Аляски сообщила, что хищник проник в деревню Уэльс и преследовал нескольких жителей, а затем убил женщину и маленького мальчика. Имена погибших не разглашают.
После инцидента местный житель застрелил животное.
Уэльс – маленькая деревня на Аляске с населением около 150 человек.
Напомним, в местности Кинк-Ривер, штат Аляска, на женщину напали три медведя. Живой она нашлась только через сутки.
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