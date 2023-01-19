На Алясці білий ведмідь роздер двох людей

У Сполучених Штатах білий ведмідь убив жінку та хлопчика у віддаленому селі штату Аляска.

Про це пише Associated Press.

Поліція штату Аляски повідомила, що хижак проник до села Уельс та переслідував кількох жителів, а потім вбив жінку та маленького хлопчика. Імен загиблих не розголошують.

Після інциденту місцевий житель застрелив тварину.

Уельс — маленьке село на Алясці з населенням близько 150 осіб.

Нагадаємо, у місцевості Кінк-Рівер, штат Аляска, на жінку напали три ведмеді. Живою вона знайшлася тільки за добу.

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