На Алясці білий ведмідь роздер двох людей

Тварину застрелили.
У Сполучених Штатах білий ведмідь убив жінку та хлопчика у віддаленому селі штату Аляска.
Про це пише Associated Press.
Поліція штату Аляски повідомила, що хижак проник до села Уельс та переслідував кількох жителів, а потім вбив жінку та маленького хлопчика. Імен загиблих не розголошують.
Після інциденту місцевий житель застрелив тварину.
Уельс — маленьке село на Алясці з населенням близько 150 осіб.
Нагадаємо, у місцевості Кінк-Рівер, штат Аляска, на жінку напали три ведмеді. Живою вона знайшлася тільки за добу.
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