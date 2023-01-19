Стало відомо, хто попередив Буданова про плани Путіна взяти Київ

Денис Кірєєв передав інформацію від своїх російських контактів, яка допомогла українським силам успішно захистити столицю в лютому.

Українську розвідку про наказ президента Росії Володимира Путіна розпочати повномасштабне вторгнення попередив банкір Денис Кірєєв. Він почав співпрацювати з Головним управлінням розвідки Міноборони від 2021 року.

Про це пише видання The Wall Street Journal.

Кірєєв мав звʼязки в українській та російській фінансовій сфері — і це зацікавило очільника ГУР Кирила Буданова, який запропонував йому використати свої контакти, щоб спробувати увійти до воєнної розвідки Росії. Його відвозили до Харкова, де Кірєєв разом зі ще одним розвідником перетинали кордон та збирали інформацію у Росії.

"Він отримував інформацію про все. Світ спецслужб та світ фінансів завжди повʼязані, як і світ криміналу, принаймні у наших країнах", — розповів Буданов.

Восени 2021 року розвідка США почала попереджати про можливий напад Росії на Україну, Кірєєв дізнався зі своїх джерел, що Москва готується до вторгнення і сказав про це Буданову. У другій половині дня 23 лютого Кірєєв повідомив Буданову, що вранці Путін віддав наказ про початок вторгнення.

"Інформація Кірєєва дала Україні кілька дорогоцінних годин, щоб перекинути війська і краще підготуватися до вторгнення", - пише видання.

Зауважимо, що Кірєєв брав участь у переговорах делегацій України та Росії в білоруському Гомелі 28 лютого. Як він опинився у складі української делегації та за що конкретно відповідав – наразі невідомо.

Що відомо про Дениса Кірєєва

У період від 2006 до 2008 року Кірєєв працював в "СКМ Фінанс" на посаді заступника гендиректора

Потім працював в австрійській компанії GROUP SLAV AG Клюєвих

Від 2006 до 2012 року Кірєєв був членом Наглядової ради "Укрексімбанку"

Від 2010 до 2014 року за квотою Клюєвих Кірєєв займав позицію першого заступника голови правління "Ощадбанку"

Також він керував фондами Private equity Fund і Fixed income Fund

5 березня 2022 року у ГУР повідомили про загибель Кірєєва.

24 лютого Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу. Розпочалася війна Росії проти України.

За прогнозами очільника української розвідки Кирила Буданова, війна закінчиться 2023 року перемогою України. Під перемогою очільник ГУР має на увазі вихід військ на кордони держави 1991 року.

На думку генсека НАТО Єнса Столтенберга, треба бути готовими до тривалої війни РФ проти України. Він також заявив про відсутність ознак того, що російський диктатор Володимир Путін змінив мету війни.

Ситуація на фронті зайшла у глухий кут - Буданов