У ДТЕК попередили про "важкі тижні" через масовану ракетну атаку РФ

Планові та аварійні відключення в Україні після атаки РФ будуть "тривати не один день".

В Україні у результаті чергового ракетного удару РФ є пошкодження критичної інфраструктури, через що у ДТЕК закликають громадян готуватися до "важких днів, а можливо, і тижнів", пов'язаних з генерацією.

Про це заявив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук в ефірі телемарафону.

За його словами, ситуація із електроенергією через атаки РФ складна, тому в країні діятимуть не лише планові, але й екстрені відключення. Вони триватимуть не один день.

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"На жаль, відбулося суттєве зменшення генерації. Частково як підготовка до обстрілів, але у зв’язку з тим, що пошкодження були значні, треба готуватися до важких днів, а можливо й тижнів, щоб мати можливість частково відновити те, що було пошкоджено", - повідомив Дмитро Сахарук і додав, - "Ситуація тут досі складна".

Нагадаємо, пресслужба "Укренерго" заявила, що в Україні 15 січня триває відновлення об'єктів критичної інфраструктури після 12-го ракетного удару Росії.

Наразі тривають ремонтні роботи на всіх пошкоджених обстрілами об’єктах. Обмеження споживання діють протягом усієї доби. У разі їхнього перевищення будуть застосовані аварійні відключення. Отже, для споживачів терміни відключень можуть збільшитись.

Слід зауважити, що 14 січня Росія завдала масованого удару по Україні. Влучання в енергетичні об’єкти зафіксовані у п’яти областях – Київській, Івано-Франківській, Вінницькій, Львівській та Харківській.

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