На Каліфорнію обрушився шторм: 19 людей загинуло, тисячі мешканців евакуювали

На штат Каліфорнія у США обрушився потужний шторм, через що тисячі людей були евакуйовані, головні дороги – закриті. Наразі відомо про смерть щонайменше 19 людей, є безвісти зниклі.

Про це пише BBC.

Щонайменше 19 людей загинули в цих штормах, які почалися наприкінці грудня. П'ятирічний хлопчик досі вважається зниклим безвісти. Мама та син потрапили в пастку, коли їхали до школи.

Внаслідок шторму вулиці перетворилися на річки, дерева повалилися, будинки залишилися без електроенергії, річки вийшли з берегів, а головні дороги були закриті, оскільки шторм викликав сильні вітри та сильні зливи.

У центральній Каліфорнії сильні зливи спричинили значні повені, селеві та сміттєві потоки, що спонукало жителів евакуюватися. Зокрема, громада Монтесіто в окрузі Санта-Барбара отримала наказ про евакуацію в понеділок разом з жителями деяких районів Карпінтерії, Саммерленду та міста Санта-Барбара.

Президент США Джо Байден розпорядився надати федеральну допомогу округам Сакраменто, Мерсед і Санта-Крус у штаті Каліфорнія..

Вчений-кліматолог NASA Кімберлі Рейн Майнер каже, що проблема з такою кількістю величезних штормів, що йдуть один за одним, полягає в тому, що земля вже насичена і не може ввібрати кількість води, що швидко падає.

Нагадаємо, у Європі закриваються гірськолижні курорти.

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