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У Нігерії в результаті ДТП загинуло 10 людей

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У Нігерії в результаті ДТП загинуло 10 людей

Фото: facebook.com/vinn.police

Ще двоє людей отримали поранення

У Нігерії десять людей загинули в результаті аварії автобуса, який зіткнувся з припаркованою на дорозі вантажівкою.

Про це повідомляє видання Xinhua.

У повідомлені вказується, що аварія сталась на швидкісній трасі у штаті Огун на заході країни. Водій пасажирського автобуса втратив керування і врізався у припарковану вантажівку.

Винуватцем аварії став водій автобуса, який перевищив швидкість. Внаслідок ДТП десять людей загинули, ще двоє отримали поранення.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що через потужні повені, які накрили південь Філіппін, загинуло щонайменше 13 людей.

Крім того, ми раніше інформували, що зсув ґрунту на італійському острові забрав життя семи людей.

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Дата публікації
Перегляди
42
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