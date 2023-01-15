В Нигерии в результате ДТП погибли 10 человек

Еще два человека получили ранения

В Нигерии десять человек погибли в результате аварии автобуса, столкнувшегося с припаркованным на дороге грузовиком.

Об этом сообщает издание Xinhua.

В сообщении указывается, что авария произошла на скоростной трассе в штате Огун на западе страны. Водитель пассажирского автобуса потерял управление и врезался в припаркованный грузовик.

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Виновником аварии стал водитель автобуса, превысивший скорость. В результате ДТП десять человек погибли, еще двое получили ранения.

Напомним, ранее сообщалось, что из-за мощных наводнений, накрывших юг Филиппин, погибли по меньшей мере 13 человек.

Кроме того, мы ранее информировали, что оползень на итальянском острове унес жизни семи человек.

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