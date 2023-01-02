В Турции микроавтобус с госслужащими попал в ДТП – 6 человек погибли

В Турции в результате аварии микроавтобуса есть жертвы.

В турецкой провинции Мардин произошла авария – перекинулся микроавтобус, шесть человек погибли, еще пять человек получили ранения.

Об этом сообщает издание Anadolu.

Губернатор провинции Мардин Махмут Демирташ заявил, что погибшие в аварии были государственными служащими.

По предварительной информации, микроавтобус упал за отбойник на шоссе Мидят-Омерли.

В пределах 6 дней, 5 упраздненных в accident accident в southeastern #Turkiye Mardin province



Подтверждение инициальных новостей, на более 6 человек были подвергнуты & 5 других помешанных после van ferrying workers ветерируй зверху и петли в битву в #Ömerli регионе. #Breaking pic.twitter.com/bbcyWbYpQg — Sarwar (@ferozwala) January 2, 2023

В регион были направлены бригады жандармерии и медицинские бригады.

Трое раненых были доставлены в больницу в Мидяте, еще двое – в больницу в Мардине.

Напомним, два вертолета столкнулись у морского тематического парка в австралийском штате Квинсленд.

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