В Турции микроавтобус с госслужащими попал в ДТП – 6 человек погибли

В Турции в результате аварии микроавтобуса есть жертвы.
В турецкой провинции Мардин произошла авария – перекинулся микроавтобус, шесть человек погибли, еще пять человек получили ранения.
Об этом сообщает издание Anadolu.
Губернатор провинции Мардин Махмут Демирташ заявил, что погибшие в аварии были государственными служащими.
По предварительной информации, микроавтобус упал за отбойник на шоссе Мидят-Омерли.
В пределах 6 дней, 5 упраздненных в accident accident в southeastern #Turkiye Mardin province— Sarwar (@ferozwala) January 2, 2023
Подтверждение инициальных новостей, на более 6 человек были подвергнуты & 5 других помешанных после van ferrying workers ветерируй зверху и петли в битву в #Ömerli регионе. #Breaking pic.twitter.com/bbcyWbYpQg
В регион были направлены бригады жандармерии и медицинские бригады.
Трое раненых были доставлены в больницу в Мидяте, еще двое – в больницу в Мардине.
Напомним, два вертолета столкнулись у морского тематического парка в австралийском штате Квинсленд.
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