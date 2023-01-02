В Австралии в небе столкнулись два вертолета: первые подробности

По предварительным данным, есть жертвы и пострадавшие.
Два вертолета столкнулись у морского тематического парка в австралийском штате Квинсленд.
Об этом пишет Sky News.
Известно, что столкновение произошло неподалеку от тематического парка Sea World на Золотом побережье, когда в парке отдыхали люди.
Австралийское бюро безопасности на транспорте подтвердило, что столкновение в воздухе было смертельным.
Служба скорой помощи Квинсленду сообщила, что 13 человек получили травмы, а местные СМИ сообщили, что в результате инцидента погибли четыре человека.
Напомним, на юге Италии разбился вертолет, в результате чего погибли все семь человек, находившиеся на борту.
А в Бразилии вертолет упал на территорию парка вскоре после взлета. Пилот и механик чудом выжили.
Читайте также: