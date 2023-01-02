В Черном море на дежурстве находится большой десантный корабль РФ – ОК "Юг"

По состоянию на утро 2 января в Черном море на боевом дежурстве находятся шесть вражеских судов, из них одно – большой десантный корабль.

Об этом сообщил спикер ОК "Юг" Владислав Назаров.

Также в Азовском море находится одно судно. Сообщается, что ракетоносители – в пунктах базирования.

Украинцев призывают соблюдать меры безопасности и ограничения военного положения. В частности, из-за шторма повышена минная опасность – вчера обезвредили очередную морскую мину.

"В случае обнаружения подобных предметов, не пытайтесь к ним приблизиться, самостоятельно обезвредить, немедленно известите ближайшее подразделение Сил обороны", — подчеркнул спикер.

Напомним, оккупанты устроили украинцам террор на Новый год – 31 декабря российские террористы ракетами ударили по территории Украины. Противник совершил пуски более 20 крылатых ракет воздушного базирования с применением стратегических бомбардировщиков Ту-95МС из акватории Каспийского моря и ракетных комплексов наземного базирования.

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