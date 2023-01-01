Гороскоп на 2 января для всех знаков Зодиака: день, когда планы обречены на успех

Сегодняшний день является энергетическим пиком лунного месяца: все, что будет начато или осуществлено в это время, ждет грандиозный успех.

Не стоит терять времени – необходимо приступать к реализации проектов, которые давно планировались или находились в теоретической разработке, тем более что их старт символично совпадет с понедельником и началом календарного года. Впрочем, день может стать по-настоящему опасным для тех, кто решит провести его в лени и бездействии: его мощная энергетика для таких людей из положительной превратится в отрицательную.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 2 января для Овнов

Поставив перед собой важную профессиональную цель, двигайтесь к ней без промедления – любая проволочка чревата тем, что вы потеряете уверенность в себе и все ваши дела застопорятся на неопределенное время.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 2 января для Тельцов

Самое главное для вас сегодня – суметь удержать себя в руках: желающих спровоцировать вас на всплеск негативной энергии окажется предостаточно – нельзя идти у них на поводу, силы нужны вам для работы.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 2 января для Близнецов

Энергетическим запасом, который подарят вам звезды, необходимо распорядиться с умом: будет велик соблазн растратить его на решение второстепенных вопросов – сосредоточьтесь на главном.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 2 января для Раков

Объем работы, которую вам предстоит сделать, поначалу может испугать, но не стоит поддаваться чувству страха: вспомните, что не боги горшки обжигают и смело идите вперед, противясь желанию отступить.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 2 января для Львов

Эмоциональные "качели", которые приготовили для вашего знака звезды, могут выбить из колеи, но в конечном результате только от вас будет зависеть, сможете вы преодолеть силу обстоятельств или нет.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 2 января для Дев

Секрет успеха сегодняшнего дня – работа над проектами, которые требуют максимальной усидчивости и сосредоточенности: только так вы избежите соблазна сунуть нос в чужие дела, потеряв в результате время и силы.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 2 января для Весов

Всплески энергии, которые будут ощущаться в течение нынешнего дня, необходимо направить в мирное русло – на работу, причем как профессионального, так и хозяйственно-бытового плана.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 2 января для Скорпионов

Важная новость, которую вы можете получить сегодня, с большой долей вероятности будет связана с решением зависших профессиональных вопросов: скорее всего, они решатся самым благоприятным образом.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 2 января для Стрельцов

Если вы всерьез переживаете по поводу раздора с кем-то из близких – другом или любимым человеком, сделайте первым шаг к примирению – сегодня вам удастся понять друг друга и наладить отношения.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 2 января для Козерогов

Увидев, что с кем-то поступили несправедливо, приступите к тому, чтобы исправить сложившуюся ситуацию: благодарность, которую вы получите как от самого человека, так и от судьбы, не заставит себя долго ждать.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 2 января для Водолеев

Постарайтесь закончить работу, за которую взялись. Сегодня не откладывайте ее на завтра, поскольку спустя сутки у вас может не хватить ни времени, ни желания, необходимых для ее завершения.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 2 января для Рыб

Справившись с делами, вспомните о том, что новогодние праздники еще не закончились: почему бы вам, например, не устроить себе романтическое свидание – сегодня оно будет иметь все шансы на успех.

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