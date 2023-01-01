Синоптик предупредила об изменении погоды в Украине: чего и когда ждать

С 5 января ожидается возвращение осадков.
До 4 января в Украине будет тепло, с небольшими колебаниями, и сухо, а затем погода начнет меняться.
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
Так, по ее прогнозу, с 4 января в стране начнет снижаться температура воздуха.
"Пока в Украине будет тепло, с небольшими колебаниями, и сухо. 4-5 января температура воздуха начнет снижаться, 5 января появятся осадки", — пишет синоптик.
Прогноз погоды в Украине на январь-2023
Напомним, ранее синоптики сообщили, что первая половина января будет аномально теплой. А настоящее зимнее похолодание и снегопады придут в Украину во второй половине месяца, ориентировочно после 15 января, или уже в конце текущего месяца.
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