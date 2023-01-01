Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Синоптикиня попередила про зміну погоди в Україні: чого та коли очікувати

Автор
Ірина ЗагородняІрина Загородня
Дата публікації
Перегляди
2833
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Синоптикиня попередила про зміну погоди в Україні: чого та коли очікувати

Фото: Pexels

Від 5 січня очікується повернення опадів.

До 4 січня в Україні буде тепло, з невеликими коливаннями, та сухо, а потім погода почне змінюватися.

Про це повідомила синоптикиня Наталія Діденко.

Так, за її прогнозом, від 4 січня в країні почне знижуватися температура повітря.

"Поки що в Україні буде тепло, з невеликими коливаннями, та сухо. 4-5 січня температура повітря почне знижуватися, 5 січня з'являться опади", - пише синоптикиня.

Прогноз погоди в Україні на січень-2023

Нагадаємо, раніше синоптики повідомили, що перша половина січня буде аномально теплою. А справжнє зимове похолодання та снігопади прийдуть до України у другій половині місяця, орієнтовно після 15 січня, або вже наприкінці поточного місяця.

Читайте також:

Чому так часто змінюється погода і як це може нашкодити здоров'ю

Чому так часто змінюється погода і як це може нашкодити здоров'ю

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
2833
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація