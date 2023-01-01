Синоптикиня попередила про зміну погоди в Україні: чого та коли очікувати

Від 5 січня очікується повернення опадів.
До 4 січня в Україні буде тепло, з невеликими коливаннями, та сухо, а потім погода почне змінюватися.
Про це повідомила синоптикиня Наталія Діденко.
Так, за її прогнозом, від 4 січня в країні почне знижуватися температура повітря.
"Поки що в Україні буде тепло, з невеликими коливаннями, та сухо. 4-5 січня температура повітря почне знижуватися, 5 січня з'являться опади", - пише синоптикиня.
Прогноз погоди в Україні на січень-2023
Нагадаємо, раніше синоптики повідомили, що перша половина січня буде аномально теплою. А справжнє зимове похолодання та снігопади прийдуть до України у другій половині місяця, орієнтовно після 15 січня, або вже наприкінці поточного місяця.
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