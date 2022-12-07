В Испании столкнулись два поезда – пострадали не менее 155 человек

В Испании, близ Барселоны, столкнулись два поезда.

В среду 7 ноября, около 7:50 утра, в Испании произошла авария на железной дороге на станции Montcada i Reixac. В результате столкновения пострадали по меньшей мере 155 человек, из них 14 пассажиров доставили в местный медицинский центр для оказания помощи.

Об этом пишет BBC.

По данным местных СМИ, поезда ехали в одном направлении и столкнулись, когда один из них стоял на станции.

Пострадавшие получили травмы шейного отдела позвоночника, а также травмы ног и рук.

Представитель экстренных служб рассказали, что двигавшийся поезд столкнулся с "задней частью" стоящего на станции поезда.

Из-за аварии ненадолго было приостановлено движение поездов на нескольких линиях.

Напомним, в Словакии произошла авария на железной дороге: пострадали около 50 человек.

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