В Испании столкнулись два поезда – пострадали не менее 155 человек

В Испании, близ Барселоны, столкнулись два поезда.
В среду 7 ноября, около 7:50 утра, в Испании произошла авария на железной дороге на станции Montcada i Reixac. В результате столкновения пострадали по меньшей мере 155 человек, из них 14 пассажиров доставили в местный медицинский центр для оказания помощи.
Об этом пишет BBC.
По данным местных СМИ, поезда ехали в одном направлении и столкнулись, когда один из них стоял на станции.
Пострадавшие получили травмы шейного отдела позвоночника, а также травмы ног и рук.
Представитель экстренных служб рассказали, что двигавшийся поезд столкнулся с "задней частью" стоящего на станции поезда.
Из-за аварии ненадолго было приостановлено движение поездов на нескольких линиях.
Напомним, в Словакии произошла авария на железной дороге: пострадали около 50 человек.
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