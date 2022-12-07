В Іспанії зіткнулись два потяги – постраждали щонайменше 155 людей

В Іспанії, поблизу Барселони, зіткнулися два потяги.

У середу 7 листопада, близько 7:50, ранку в Іспанії сталась аварія на залізниці на станції Montcada i Reixac. Внаслідок зіткнення постраждали щонайменше 155 людей, з них 14 пасажирів доставили до місцевого медичного центру для надання допомоги.

Про це пише BBC.

За даними місцевих ЗМІ, потяги їхали в одному напрямку та зіткнулися, коли один з них стояв на станції.

Постраждалі отримали травми шийного відділу хребта, а також травми ніг та рук.

Представник екстрених служб розповіли, що потяг, що рухався, зіткнувся із "задньою частиною" потяга, що стояв на станції.

Через аварію ненадовго було припинено рух поїздів на кількох лініях.

Нагадаємо, у Словаччині сталась аварія на залізниці: постраждали близько 50 людей.

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