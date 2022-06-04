У Словаччині сталась аварія на залізниці: постраждали близько 50 людей

Локомотив врізався в пасажирський потяг.
Біля міста Врутки у Словаччині локомотив врізався в пасажирський потяг, постраждали десятки людей.
Про це пише Aktuality.
На момент аварії в потязі було близько 100 осіб. Всього в результаті інциденту поранення зазнали 50 осіб.
"Наразі надзвичайні служби розбираються з залізничною аварією, яка сталася на лінії в напрямку Жиліна - Врутки. Після прибуття на місце події було виявлено, що локомотив зіткнувся з припаркованим пасажирським поїздом", – розповіла Катаріна Кріжанова з президії пожежно-рятувального корпусу.
Також на місце події прибули два евакуаційні автобуси.
Причини аварії наразі з'ясовуються.
Нагадаємо, на Прикарпатті авто з 5 людьми злетіло з моста, загинули мама та донька.
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