У Словаччині сталась аварія на залізниці: постраждали близько 50 людей

У Словаччині сталась аварія на залізниці: постраждали близько 50 людей

Локомотив врізався в пасажирський потяг.

Біля міста Врутки у Словаччині локомотив врізався в пасажирський потяг, постраждали десятки людей.

Про це пише Aktuality.

На момент аварії в потязі було близько 100 осіб. Всього в результаті інциденту поранення зазнали 50 осіб.

"Наразі надзвичайні служби розбираються з залізничною аварією, яка сталася на лінії в напрямку Жиліна - Врутки. Після прибуття на місце події було виявлено, що локомотив зіткнувся з припаркованим пасажирським поїздом", – розповіла Катаріна Кріжанова з президії пожежно-рятувального корпусу.

Також на місце події прибули два евакуаційні автобуси.

Причини аварії наразі з'ясовуються.

Нагадаємо, на Прикарпатті авто з 5 людьми злетіло з моста, загинули мама та донька.

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