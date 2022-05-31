Президентка Словаччини пообіцяла допомогти Україні стати членом ЄС

Президентка Словаччини Зузана Чапутова переконана, що Україна обов'язково стане членом Євросоюзу.

Словаччина зробить усе від неї можливе, аби Україна якнайшвидше стала членом Європейського Союзу.

Про це заявила президентка Словаччини Зузана Чапутова під час виступу у Верховній Раді.

"Україна знову буде процвітати так, як сьогодні поміж зруйнованих будинків у Бородянці чи Бучі цвітуть квіти", — зазначила Чапутова.

За її словами, рішучість Словаччини допомагати Україні не зменшилась, а навпаки — зросла. Чапутова переконан, що Україна обов’язково стане членом ЄС, а президентка Словаччини особисто зробить все, щоб це сталося якнайшвидше.

"Сьогодні продовжуються дебати щодо того, чи надати або не надавати Україні статус країни-кандидата на вступ до Європейського Союзу. Відповідь для нас і для вас зрозуміла: Україна належить до Європейського Союзу і буде його складовою", — сказала вона.

Президентка запевнила, що Словаччина і вона особисто зроблять все, щоб це сталося якнайшвидше.

"Я продовжуватиму говорити про це з нашими європейськими лідерами", — запевнила очільниця Словаччини.

Чапутова згадала про вторгнення радянських військ до Чехословаччини в 1968 році і провела аналогії з сучасними подіями в Україні.

"Багато наших мам і татусів досі пам'ятають вторгнення радянських військ в Чехословаччину в 1968 році. Саме тоді танки прийшли знищити наші зусилля по спрощення та демократизації тоталітарного режиму. Ще тоді це вторгнення засуджував весь цивілізований світ, але він зробив занадто мало, щоб щось змінити. Сьогодні українці захищають не тільки свою свободу, а й закон та правила, які гарантували нашому континенту мир. Допомагаю їм не зробити ту саму помилку, яку зробив світ у 1968 році", — сказала очільниця Словаччини.