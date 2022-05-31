Президент Словакии пообещала помочь Украине стать членом ЕС

Президент Словакии Зузана Чапутова убеждена, что Украина обязательно станет членом Евросоюза.

Словакия сделает все возможное, чтобы Украина как можно быстрее стала членом Европейского Союза.

Об этом заявила президент Словакии Зузана Чапутова во время выступления в Верховной Раде.

"Украина снова будет процветать так, как сегодня среди разрушенных домов в Бородянке или Буче цветут цветы", — отметила Чапутова.

По ее словам, решимость Словакии помогать Украине не убавилась, а наоборот — возросла. Чапутова убежден, что Украина обязательно станет членом ЕС, а президент Словакии лично сделает все, чтобы это произошло как можно быстрее.

"Сегодня продолжаются дебаты относительно того, предоставить или не предоставлять Украине статус страны-кандидата на вступление в Европейский Союз. Ответ для нас и для вас ясен: Украина принадлежит к Европейскому Союзу и будет его составной частью", — сказала она.

Президент заверила, что Словакия и она лично сделают все, чтобы это произошло как можно быстрее.

"Я буду продолжать говорить об этом с нашими европейскими лидерами", — заверила глава Словакии.

Чапутова вспомнила о вторжении советских войск в Чехословакию в 1968 году и провела аналогии с современными событиями в Украине.

"Многие наши мамы и папы до сих пор помнят вторжение советских войск в Чехословакию в 1968 году. Именно тогда танки пришли уничтожить наши усилия по упрощению и демократизации тоталитарного режима. Еще тогда это вторжение осуждал весь цивилизованный мир, но он сделал слишком мало, чтобы что-то изменить. Сегодня украинцы защищают не только свою свободу, но и закон и правила, которые гарантировали нашему континенту мир. Помогаю им не совершить ту же ошибку, которую совершил мир в 1968 году", — сказала глава Словакии.