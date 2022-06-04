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Українські моряки за добу збили 4 російські ракети – ВМС

Українські моряки за добу збили 4 російські ракети – ВМС

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Українські моряки за добу збили 4 російські ракети – ВМС

Фото: ВМС ЗС України

Ворог здійснив пуск ракет з підводного човна з кримського напрямку.

На півдні країни військовослужбовці ВМС ЗС України збили чотири ворожі ракети, які летіли у мирні міста України.   

Про це повідомляє ВМС ЗС України. 

"Чергові "немаючі аналогів" ракети, які коштували РФ мільйони доларів, були збиті нашими військовими з корабля та берегових постів за допомогою зенітної артилерії та ПЗРК", - йдеться у повідомленні.

Наразі в Чорному морі на виконанні бойових завдань перебуває 3 ракетних кораблі та 1 підводний човен, а також 5 великих десантних кораблів.

Нагадаємо, на узбережжя Одещини штормом винесло ворожу морську міну.

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