Українські моряки за добу збили 4 російські ракети – ВМС

Ворог здійснив пуск ракет з підводного човна з кримського напрямку.
На півдні країни військовослужбовці ВМС ЗС України збили чотири ворожі ракети, які летіли у мирні міста України.
Про це повідомляє ВМС ЗС України.
"Чергові "немаючі аналогів" ракети, які коштували РФ мільйони доларів, були збиті нашими військовими з корабля та берегових постів за допомогою зенітної артилерії та ПЗРК", - йдеться у повідомленні.
Наразі в Чорному морі на виконанні бойових завдань перебуває 3 ракетних кораблі та 1 підводний човен, а також 5 великих десантних кораблів.
Нагадаємо, на узбережжя Одещини штормом винесло ворожу морську міну.
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