Нафтові “пірати”: іранські військові захопили два танкери з нафтою, що належать Греції

Нафтові “пірати”: іранські військові захопили два танкери з нафтою, що належать Греції

Іран у Перській затоці застосував “каральні дії” до двох танкерів під прапором Греції.

У п’ятницю, 27 травня, іранські війська захопили два грецькі танкери в Перській затоці. Попередньо Тегеран заявив, що застосує “каральні заходи” проти Греції, біля берегів якої затримали судно з російським екіпажем та конфіскували нафту через санкції ЄС.

Про це повідомляє Reuters, цитуючи іранське державне інформаційне агентство IRNA.

"ВМС Гвардії революції сьогодні захопили два грецькі танкери за порушення у водах Перської затоки", - йдеться в заяві, в якій не уточнюють змісту порушень.

У Міністерстві закордонних справ Греції повідомили, що вертоліт ВМС Ірану приземлився на судно під грецьким прапором Delta Poseidon, яке перебувало в міжнародних водах, за 22 морські милі від берега Ірану, і взяв у заручники екіпаж, серед яких були двоє громадян Греції.

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Також у повідомленні сказано, що такий же інцидент стався на іншому неназваному судні під грецьким прапором поблизу Ірану. У грецькому МЗС наголошують, що такі дії порушили міжнародне право. Греція уже повідомила про цей інцидент своїм союзникам, а також поскаржилася на "піратство" послу Ірану в Афінах.

Минулого місяця влада Греції арештувала судно "Пегас" під прапором Ірану з 19 російськими членами екіпажу поблизу узбережжя південного острова Евія через санкції Європейського Союзу. Пізніше Сполучені Штати конфіскували іранський нафтовий вантаж, який зберігався на борту.

Нагадаємо, у Норвегії активісти Greenpeace Nordic на байдарках і човнах заблокували російський нафтовий танкер, не даючи йому вивантажити в порт тисячі тонн нафти.

Чи наважиться ЄС вдарити нафтовим ембарго по Росії та відібрати в неї гроші заради України

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