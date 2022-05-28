Астрологічний прогноз на 28 травня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягти, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: день потужної позитивної енергетики, яку слід спрямовувати на творення, а не на руйнування. Людина перебуває в гармонії із собою і Всесвітом, яку треба берегти, не порушуючи її сварками, конфліктами, поганими справами, злими помислами і навіть гучним голосом.

Символ дня: лотос.

Стихія дня: Вода.

Енергетика дня: сприятливий день для активних дій.

Щасливе число дня: 1.

Щасливі кольори дня: білий, фіолетовий.

Щасливі камені дня: білий опал, біломорит.

За яку частину тіла відповідає: серце, очі.

Хвороби дня: необхідно стежити за артеріальним тиском, не даючи йому підвищуватися – так можна уникнути загострення гіпертонії.

Сни дня: сни нинішньої ночі натякають на проблеми, які в реальному житті людина намагається не помічати.

Афоризм дня: "Благодійність немає надлишку" (Френсіс Бекон).

Геометричні фігури дня: хвилясті лінії.

Ангел-охоронець дня: Сарос – зміцнює вже створені сім'ї та створює нові, завдяки йому люди можуть знайти свою другу половинку.

Магія та містика дня: можна займатися жіночою магією – залучати у своє життя кохання та щастя.

Табу дня: не можна рвати квіти та ламати гілки, тож бузок цього дня краще не займати.

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