Астрологический прогноз на 28 мая

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: день мощной позитивной энергетики, которую необходимо направлять на созидание, а не на разрушение. Человек находится в гармони с собой и Вселенной, которую надо беречь, не нарушая ее ссорами, конфликтами, плохими делами, злыми помыслами и даже громким голосом.

Символ дня: лотос.

Стихия дня: Вода.

Энергетика дня: день благоприятен для активных действий.

Счастливое число дня: 1.

Счастливый цвет дня: белый, фиолетовый.

Счастливые камни дня: белый опал, беломорит.

За какую часть тела отвечает: сердце, глаза.

Болезни дня: необходимо следить за артериальным давлением, не давая ему повышаться – так можно избежать обострения гипертонии.

Сны дня: сны нынешней ночи намекают на проблемы, которые в реальной жизни человек старается не замечать.

Афоризм дня: "В благотворительности нет избытка" (Фрэнсис Бэкон). Геометрическая фигура дня: волнистые линии.

Ангел-хранитель дня: Сарос – укрепляет уже существующие семьи и создает новые, благодаря ему люди могут найти свою вторую половинку.

Магия и мистика дня: можно заниматься женской магией – привлекать в свою жизнь любовь и счастье.

Табу дня: нельзя рвать цветы и ломать ветки, так что сирень в этот день лучше оставить в покое.

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