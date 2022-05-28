Над Херсонщиной самоликвидировались ракеты, выпущенные из сбитого российского Су-35

Российские оккупанты пытались атаковать на южном направлении, применяя авиацию — геликоптеры Ми-8 и самолет Су-35.

За прошедшие сутки, 27 мая, российские войска, пытаясь наступать на южном направлении, атаковали позиции ВСУ с помощью авиации.

Об этом сообщили в ночь на 28 мая в оперативном командовании "Юг".

В частности, по позициям украинских войск враг нанес 5 ударов вертолетами Ми-8. “Пытаясь еще раз атаковать наши позиции тремя вертолетами, враг получил достойный отпор. Без указания способа поражения, стоит заметить, что атака сорвана”, — сообщили в оперативном командовании.

Кроме того, во время авиационной активности в небе над Николаевщиной и Херсонщиной 2 вражеских ракеты типа "воздух — воздух" самоликвидировались.

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“Выпущены они были из того же самолета Су-35, который был сбит нашим истребителем Миг-29. Итак, наказание небесное постигло и самолет, и ракеты”, — отметили в сообщении украинские военные.

Также опубликована статистика потерь врага на южном направлении. На протяжении суток украинские воины уничтожили 63 кафиров и 19 единиц вражеской техники — 3 современных танка Т-72, 5 единиц другой бронированной техники и 2 автомобильной, реактивную систему залпового огня "Град", самоходную артустановку, самолет и 6 вертолетов.

Напомним, воздушные силы Вооруженных сил Украины сбили российский истребитель Су-35 в небе над Херсонской областью.

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