Нефтяные "пираты": иранские военные захватили два принадлежащих Греции танкера с нефтью

Иран в Персидском заливе применил "карательные действия" к двум танкерам под флагом Греции.

В пятницу, 27 мая, иранские войска захватили два греческих танкера в Персидском заливе. Предварительно Тегеран заявил, что применит "карательные меры" относительно Греции, у берегов которой задержали судно с российским экипажем и конфисковали нефть из-за санкций ЕС.

Об этом сообщает Reuters, цитируя иранское государственное информационное агентство IRNA.

"ВМС Гвардии революции сегодня захватили два греческих танкера за нарушения в водах Персидского залива", — говорится в заявлении, в котором не уточняют содержание нарушений.

В Министерстве иностранных дел Греции сообщили, что вертолет ВМС Ирана приземлился на судно под греческим флагом Delta Poseidon, которое находилось в международных водах, в 22 морских милях от берега Ирана, и взял в заложники экипаж, среди которых были два гражданина Греции.

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Также в сообщении говорится, что такой же инцидент произошел на другом неназванном судне под греческим флагом вблизи Ирана. В греческом МИД отмечают, что подобные действия нарушили международное право. Греция уже сообщила об этом инциденте своим союзникам, а также пожаловалась на "пиратство" послу Ирана в Афинах.

В прошлом месяце власти Греции арестовали судно "Пегас" под флагом Ирана с 19 российскими членами экипажа у побережья южного острова Эвия из-за санкций Европейского Союза. Позже Соединенные Штаты конфисковали хранящийся на борту иранский нефтяной груз.

Напомним, в Норвегии активисты Greenpeace Nordic на байдарках и лодках заблокировали российский нефтяной танкер, не давая ему выгрузить в порт тысячи тонн нефти.

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