Украинские моряки за сутки сбили 4 российские ракеты – ВМС

Враг осуществил пуск ракет с подлодки с крымского направления.
На юге страны военнослужащие ВМС ВС Украины сбили четыре вражеские ракеты, летевшие в мирные города Украины.
Об этом сообщает ВМС ВС Украины.
"Очередные "нет аналогов" ракеты, которые стоили РФ миллионы долларов, были сбиты нашими военными с корабля и береговых постов с помощью зенитной артиллерии и ПЗРК", — говорится в сообщении.
Сейчас в Черном море на выполнении боевых задач находятся 3 ракетных корабля и 1 подлодка, а также 5 больших десантных кораблей.
Напомним, на побережье Одесщины штормом вынесло вражескую морскую мину.
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