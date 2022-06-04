Украинские моряки за сутки сбили 4 российские ракеты – ВМС

Враг осуществил пуск ракет с подлодки с крымского направления.

На юге страны военнослужащие ВМС ВС Украины сбили четыре вражеские ракеты, летевшие в мирные города Украины.

Об этом сообщает ВМС ВС Украины.

"Очередные "нет аналогов" ракеты, которые стоили РФ миллионы долларов, были сбиты нашими военными с корабля и береговых постов с помощью зенитной артиллерии и ПЗРК", — говорится в сообщении.

Сейчас в Черном море на выполнении боевых задач находятся 3 ракетных корабля и 1 подлодка, а также 5 больших десантных кораблей.

Напомним, на побережье Одесщины штормом вынесло вражескую морскую мину.

Читайте также: