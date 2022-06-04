В Мариуполе начали сносить остатки домов: вместе с обломками на свалку могут вывозить трупы

В Мариуполе российские оккупанты начали сносить дома, не разбирая завалов.
Поврежденные в результате обстрелов многоэтажки сносят, несмотря на то, что под ними могут находиться тела погибших жителей города. Первые дома начали рушить на проспекте Единства 56-60.
Видео показал в своем Telegram советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
По его словам, оккупанты начали снос после того, как появились данные о телах погибших под завалами. Происходит все под усиленной охраной с привлечением "государственных волонтеров". Таким образом, оккупанты страны-агрессора уничтожают доказательства и больше не трачу время на поиск погибших в разбитых домах.
Из-за действий россиян теперь невозможно получить данные о новых погибших. Ведь после сноса домов все вывозят на свалку Левобережного района.
"Если в зданиях оставались трупы, то они вместе с мусором выгружены на мусорном полигоне. Нечеловеческое обращение даже с погибшей набрало неслыханные обороты", — подчеркнул представитель мэрии.
Как сообщалось, в Мариуполе российские оккупанты из танка в упор расстреляли гражданские дома ради видео. Вчера, 2 июня, под завалами получили шесть тел погибших. Тела погибших вывезли в братскую могилу в селе Виноградное.
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