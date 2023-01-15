США отреагировали на обстрел дома в Днепре

В США подчеркнули, что будут продолжать оказывать Украине помощь
В Вашингтоне осудили российские бомбардировки мирных украинских городов 14 января, в результате чего был разрушен подъезд жилого дома в Днепре.
Об этом сообщает CNN со ссылкой на заявление представителя Белого дома.
"Эти удары являются еще одним примером жестокой и варварской войны, которую ведет Россия, нанося удары по жизненно важной инфраструктуре Украины, которая обеспечивает светом и теплом украинское гражданское население", — говорится в заявлении.
В США подчеркнули, что будут продолжать оказывать Украине помощь, в том числе и необходимую для защиты гражданской инфраструктуры и населения от российских атак.
"Мы продолжим нашу работу по привлечению российских сил к ответственности за их военные и преступления", — добавили в Белом доме.
Также в Белом доме заявили, что своими атаками Россия хочет деморализовать население Украины, но недооценивает силу и решительность украинского народа.
Напомним, ранее сообщалось, что власти Днепра объявили трехдневный траур по погибшим в результате российской ракетной атаки на жилой дом.
Кроме того, мы ранее информировали, что украинская разведка намекнула российским летчикам о возмездии за атаку на жилой дом в Днепре.
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