США відреагували на обстріл будинку у Дніпрі

У США наголосили, що будуть продовжувати надавати Україні допомогу

У Вашингтоні засудили російські бомбардування мирних українських міст 14 січня, в наслідок чого був зруйнований під'їзд житлового будинку у Дніпрі.

Про це повідомляє CNN з посиланням на заяву представника Білого дому.

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"Ці удари є ще одним прикладом жорстокої та варварської війни, яку веде Росія, завдаючи ударів по життєво важливій інфраструктурі України, яка забезпечує світлом та теплом українське громадянське населення", - йдеться у заяві.

У США наголосили, що будуть продовжувати надавати Україні допомогу, в тому числі й ту, яка необхідна для захисту цивільної інфраструктури та населення від російських атак.

"Ми продовжимо нашу роботу щодо притягнення російських сил до відповідальності за їхні воєнні злочини та злочини", - додали у Білому домі.

Також у Білому домі заявили, що своїми атаками Росія хоче деморалізувати населення України, але недооцінює силу та рішучість українського народу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що влада Дніпра оголосила триденну жалобу за загиблими в результаті російської ракетної атаки на житловий будинок.

Крім того, ми раніше інформували, що українська розвідка натякнула російським льотчикам про відплату за атаку на житловий будинок у Дніпрі.

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