США відреагували на обстріл будинку у Дніпрі

У США наголосили, що будуть продовжувати надавати Україні допомогу
У Вашингтоні засудили російські бомбардування мирних українських міст 14 січня, в наслідок чого був зруйнований під'їзд житлового будинку у Дніпрі.
Про це повідомляє CNN з посиланням на заяву представника Білого дому.
"Ці удари є ще одним прикладом жорстокої та варварської війни, яку веде Росія, завдаючи ударів по життєво важливій інфраструктурі України, яка забезпечує світлом та теплом українське громадянське населення", - йдеться у заяві.
У США наголосили, що будуть продовжувати надавати Україні допомогу, в тому числі й ту, яка необхідна для захисту цивільної інфраструктури та населення від російських атак.
"Ми продовжимо нашу роботу щодо притягнення російських сил до відповідальності за їхні воєнні злочини та злочини", - додали у Білому домі.
Також у Білому домі заявили, що своїми атаками Росія хоче деморалізувати населення України, але недооцінює силу та рішучість українського народу.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що влада Дніпра оголосила триденну жалобу за загиблими в результаті російської ракетної атаки на житловий будинок.
Крім того, ми раніше інформували, що українська розвідка натякнула російським льотчикам про відплату за атаку на житловий будинок у Дніпрі.
Читайте також:
- У Дніпрі обіцяють нагороду за інформацію про пілота, який зруйнував багатоповерхівку: відомо позивний і місце посадки літака
- Вже бомбив Кременчук: названо командира РФ, відповідального за удар по Дніпру (фото)
- “Знайдемо всіх причетних до цього терору": Зеленський пообіцяв відплату за удар по житловому будинку в Дніпрі