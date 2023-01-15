У Дніпрі триває рятувальна операція, невідома доля 26 людей — ОВА

Люди можуть знаходитись під завалами будинку
Рятувальна операція на місці зруйнованого російською ракетою будинку у Дніпрі триває.
Про це повідомив керівник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
"Рятувальна операція у Дніпрі триває. Доля 26 людей ще невідома...", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Булому домі засудили російські бомбардування мирних українських міст 14 січня, в наслідок чого був зруйнований під'їзд житлового будинку у Дніпрі.
Раніше ТСН інформував, що влада Дніпра оголосила триденну жалобу за загиблими в результаті російської ракетної атаки на житловий будинок.
Крім того, ми раніше повідомляли, що українська розвідка натякнула російським льотчикам про відплату за атаку на житловий будинок у Дніпрі.
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