У Дніпрі триває рятувальна операція, невідома доля 26 людей — ОВА

Люди можуть знаходитись під завалами будинку

Рятувальна операція на місці зруйнованого російською ракетою будинку у Дніпрі триває.

Про це повідомив керівник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

"Рятувальна операція у Дніпрі триває. Доля 26 людей ще невідома...", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Булому домі засудили російські бомбардування мирних українських міст 14 січня, в наслідок чого був зруйнований під'їзд житлового будинку у Дніпрі.

Раніше ТСН інформував, що влада Дніпра оголосила триденну жалобу за загиблими в результаті російської ракетної атаки на житловий будинок.

Крім того, ми раніше повідомляли, що українська розвідка натякнула російським льотчикам про відплату за атаку на житловий будинок у Дніпрі.

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