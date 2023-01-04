У Європі закриваються гірськолижні курорти: що сталося

Аномально високі температури повітря та відсутність снігу в Європі призвели до того, що вимушено закрилися деякі низькорівневі гірськолижні курорти, зокрема в Німеччині, Франції, Швейцарії, Польщі та Чехії.

Видання Sky News повідомляє, що для низки міст цих країн зимовий туризм - це основне джерело доходу.

До слова, 1 січня у Варшаві було зафіксовано +18,9°C, в Ольсбаху на південному заході Німеччини 19,4°C тепла, в Більбао на півночі Іспанії було +25,1°C, у Празі в новорічну ніч температура досягла +17,7°C. Наприкінці року у Франції та Швейцарії зафіксувала рекордну середню денну температуру понад +18,1°C.

Через відсутність снігу, дощ та високі температури страждають Північні Альпи і Французькі Піренеї. Зазначається, що деякі курорти відкрилися лише протягом останнього місяця. Втім, закрилися - доки ситуація не покращиться. Є курорти, де відкритими для катання залишили лише частину гірськолижних трас.

До слова, курорти Південних Альп на схилах понад 2200 метрів все ще мають необхідну кількість снігу для зимових видів спорту. Натомість цим не можуть похвалитися ті, що розташовані на більш низьких висотах.

Професор кліматології Брюссельського університету Вім Тьєрі дає невтішний прогноз щодо майбутнього гірськолижного відпочинку в Європі: "До кінця століття просто закінчиться катання на лижах в Альпах, як ми його знаємо. В майбутньому ці проблеми посиляться, тому що сніг буде продовжувати танути, поки клімат теплішає".

Нагадаємо, наприкінці грудня 2022-го Сполучені Штати Америки охопив один із найсильніших за останні роки шторм, що приніс сильні снігопади й мороз. Тисячі будинків засипало снігом, а на дорогах автомобілісти не могли вибратися із заметів. Найбільший удар прийшовся на округ Ері, штат Нью-Йорк.

Читайте також: