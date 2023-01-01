У Туреччині чоловік під час ремонту виявив підземне місто

У турецькій провінції Невшехір чоловік під час ремонту вдарив по стіні свого підвалу молотком і виявив щось неймовірне за нею.

Про знахідку пише Metro.co.uk.

Чоловік, який вирішив залишитися анонімним у повідомленнях, знайшов тунель, що ховався за стіною, під час невеликого ремонту у власному домі. Тунель вів до іншого, а за ним ще один.

Зрештою йому вдалося випадково знайти вхід до величезного підземного міста під назвою Дерінкую.

Підземна фортеця впродовж багатьох століть залишалася покинутою та занедбаною, однак згодом виявилося, що вона має глибину 18 поверхів і здатна вмістити до 20 тисяч жителів. Там були храми, школи і навіть стійла.

За словами археологів Департаменту культури Туреччини, Дерінкую висікли у вулканічній породі. Місто стало своєрідним рукотворним мурашником. Фахівці вважають, що його створили фрігійці між 7 і 8 століттям до нашої ери. Це давня індоєвропейська культура.

Нагадаємо, археологи виявили поховання епохи вікінгів, що містить залишки щита та кілька могил під час попередніх робіт для будівництва будинку в Осло.

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